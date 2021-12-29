Bağcılar’da sokak hayvanlarına 5 yıldızlı sağlık hizmeti

Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi'nin içinde bu yıl başında hizmete giren ek binada modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet veriliyor. Hayvan hastalıklarının tedavisi için oluşturulan son derece hijyenik ve ferah binada; muayene odası, görüntüleme odası, yoğun bakım odası, postoperatif odası, ameliyathane, 3 medikal oda, medikal malzeme deposu ve mama deposu gibi donatılar yer alıyor.



TEST VE ANALİZLER YAPILIYOR



Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı merkezde 3'ü veteriner hekim ve 2'si tekniker olmak üzere toplam 27 kişilik uzman personel görev yapıyor. Her açıdan son teknolojik imkanlara sahip tesiste tedavi süreci şu şekilde işliyor: İlçe genelinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, yaralanan, hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını nakil araçlarıyla merkeze taşıyor. Kayıt altına alınan hayvanlar muayene odasında hekimler tarafından ilk tetkikleri yapılıyor. Kan örnekleri alınan hayvanların test ve analizleri yapılıyor.

Görüntüleme odasında renkli ultrason cihazı ile hem kemiklerdeki lezyonlar hem de iç organların taraması yapılıyor. Ağız enfeksiyonuyla gelen bir hayvanın ağız dokusundan dişe kadar tüm tedavisi yapılıyor. Eğer hayvanın yoğun bakımlık bir durumu varsa yada ileri derecede düşkünse kuvöz biçimindeki yoğun bakım ünitelerinde müşahede altına alınıyor. Cihazın içinde serumu da veriliyor. İnfüzyon pompası cihazıyla serumu anlık takip edilebiliyor. Cerrahi bir operasyon gerekiyor ise önce tüyleri tıraş ediliyor daha sonra ameliyathaneye alınıyor. Burada anestezi işlemlerinden sonra ameliyat gerçekleştiriliyor.

Operasyondan çıkan hayvanlar, bakımları ve dinlenmeleri için postoperatif odalarına alınıyor. Burada hayvanların uyanıncaya kadar süreci takip ediliyor. Uyandıktan sonra medikal tedavi bölümüne alınıyor iyileşene kadar hekimlerin günlük kontrolleri altında iyileşme sürecini tamamlaması bekleniyor. Tüm tedavi ve cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç, malzeme ve mamalar depolarda saklanıyor.



RAHATLARI İÇİN HER DETAYI DÜŞÜNDÜK



Tesisin bakıma muhtaç hayvanların konforu için tasarlandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da sokak hayvanlarımız güven içinde yaşıyor. Can dostların rahatı için her detayı düşünerek bu binayı kurduk. Onların sağlığı için hizmete sunduğumuz alanda hem tedavilerini yapıyor hem de yeni hastalıklarının önüne geçiyoruz. Bakım sonrası da onların rahat edeceği bir ortam bulunuyor" dedi.



8 BİN 293 HAYVAN MUAYENE EDİLDİ



Merkezde bu yıl içinde 8 bin 293 sokak hayvanı muayene edilirken, 556'sının aşıları yapıldı ve bunlardan 1057'si ise sahiplendirildi.