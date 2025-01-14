Bağcılar’da vahşet: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişinin taşlı saldırısı sonucu bir çocuk öldü, 1 çocuk da yaralandı. Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı. Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.