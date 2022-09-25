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Giriş Tarihi: 25.9.2022 18:33

Bağcılar’da vahşet: Annesinin kafasını kesip balkondan attı

İstanbul Bağcılar’da bir süredir uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi annesini bıçakladı. Bununla da yetinmeyip kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kan donduran olayın ardından da evi ateşe verdiği öne sürüldü. Olay yerinde giden ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da vahşet: Annesinin kafasını kesip balkondan attı

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

YOLDAN GEÇEN KURYENİN ÖNÜNE DÜŞMÜŞ

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S. sorgulanmak üzer emniyete götürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan bir mahalle sakini; "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

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Bağcılar’da vahşet: Annesinin kafasını kesip balkondan attı
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