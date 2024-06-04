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Giriş Tarihi: 4.6.2024 10:40 Son Güncelleme: 4.6.2024 10:50

Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar’da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmutbey'de bir adreste yasa dışı sanal bahis oynatıldığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin balkonundan dışarıya atıldığı belirlenen 13 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Operasyonda A.K. (38), H.İ.Ö. (20), C.S.T. (20), A.Ç. (33) ve Ö.E.Y. (20) yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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