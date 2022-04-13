Bağcılar’da yeşil yelek ile 5 kilo altın çaldı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu kuryesi, bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon 600 bin lira değerinde 5 kilogram altın aldı. Otopark görevlisi gibi giyenen bir kişi, yaklaşık bir saat boyunca kuryenin otomobile binmesini bekledi. Kuyumcu kuryesi, elinde içinde 5 kilo altın olan çanta olduğu halde yol kenarına park ettiği otomobile bindi. Sürücü koltuğuna oturan kurye, çantayı sağ ön koltuğa koydu.