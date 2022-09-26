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Giriş Tarihi: 26.9.2022 02:43

Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındı.

DHA
Bağcılar’daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili İStanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
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