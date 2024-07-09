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Giriş Tarihi: 9.7.2024 23:31 Son Güncelleme: 9.7.2024 23:32

Bağcılar’daki silahlı saldırıda ölen kişi yanlışlıkla vurulmuş

İstanbul Bağcılar'da, bir işyerinin önünde oturanlara yönelik silahlı saldırıda Rıfat Ünsal hayatını kaybetmişti. Olay anına dair görüntüler ortaya çıkarken saldırganların asıl hedefinin Ünsal değil bir başkası olduğu iddia edildi. Olayla hiçbir alakası olmadığı öğrenilen ve sadece orada bulunduğu için hayatını kaybeden Rıfat Ünsal önceki gün toprağa verildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’daki silahlı saldırıda ölen kişi yanlışlıkla vurulmuş

Bağcılar İnönü Mahallesi 431. Sokak'ta geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, araçtan silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada sırtına mermi isabet eden Rafet Ünsal ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, bazı iş yerleri ile otomobilin olay nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

YANLIŞ ADAMI ÖLDÜRMÜŞLER
Çalışmaların devamında şüphelilerin kimliklerini de tespit eden ekipler, Rıfat Ünsal'ın olay yerinde bulunduğu için yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini değerlendirdi. Şüphelilerin aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlilerini vurmak isterken Rıfat Ünsal'ı vurdukları öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürerken gece saatlerinde yaşanan saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir araçla gelen saldırganlar peşpeşe ateş edip kaçtıkları etraftaki insanlarında kaçıştıkları görülüyor.

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Bağcılar’daki silahlı saldırıda ölen kişi yanlışlıkla vurulmuş
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