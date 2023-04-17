Bağdat caddesi magandalarına ceza yağdı: Yarışçı magandalara 460 bin lira ceza kesildi

Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil Yolu üzerinde Cumartesi ve Pazar geceleri sabah saat 05:00 sıralarına kadar modifiyeli ve yarış yapan araçlar üzerine yapılan denetimler yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölge Sivil Trafik Ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 437 araç kontrol edildi.
Bu araçlardan 18'tanesine abart egzoz cezası, 12 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 25 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye drift yapmaktan, 15 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye saygısız araç kullanmakta, 8 araca cam filminden, 4 kişiye belgesiz araç kullanmaktan ve 3 sürücüye de yakın takipten ceza yazdı.
DENETİMLER SÜRECEK
Ayrıca yazılan cezalarla birlikte Bağdat caddesi trafik magandalarına toplamda 190 cezai işlem uygulandı. 460 bin liralık ceza kesildi. 21 araç ise trafikten men edildi. Özellikle Bağdat Caddesi ve Sahil yolları üzerinde hız yapan, abart egzozlu ve yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerine denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.