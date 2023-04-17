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Giriş Tarihi: 17.4.2023 15:56

Bağdat caddesi magandalarına ceza yağdı: Yarışçı magandalara 460 bin lira ceza kesildi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde hafta sonu gecelerinde modifiyeli araçlarla yarış yapıp tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 190 kişiye ceza yazılırken 21 araç ise trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağdat caddesi magandalarına ceza yağdı: Yarışçı magandalara 460 bin lira ceza kesildi

Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil Yolu üzerinde Cumartesi ve Pazar geceleri sabah saat 05:00 sıralarına kadar modifiyeli ve yarış yapan araçlar üzerine yapılan denetimler yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölge Sivil Trafik Ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 437 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan 18'tanesine abart egzoz cezası, 12 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 25 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye drift yapmaktan, 15 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye saygısız araç kullanmakta, 8 araca cam filminden, 4 kişiye belgesiz araç kullanmaktan ve 3 sürücüye de yakın takipten ceza yazdı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ayrıca yazılan cezalarla birlikte Bağdat caddesi trafik magandalarına toplamda 190 cezai işlem uygulandı. 460 bin liralık ceza kesildi. 21 araç ise trafikten men edildi. Özellikle Bağdat Caddesi ve Sahil yolları üzerinde hız yapan, abart egzozlu ve yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerine denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

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Bağdat caddesi magandalarına ceza yağdı: Yarışçı magandalara 460 bin lira ceza kesildi
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