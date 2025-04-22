Bağdat Caddesi’nde kanlı infazda önemli gelişme: Kırmızı bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

Olay 7 Nisan 2019'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi İlhan Üngan restoran çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Yanında bulunan ve birlikte yemek yediği Tolga Hakan Ceyhan, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay sonrası yapılan çalışmalarda, tetikçi ve aracı kullanan şüpheli kısa sürede tespit edildi. Cinayeti İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin azmettirdiği öne sürüldü. Kısa sürede olayın planlayacılarından birinin iddiaya göre Tolga Hakan Ceyhan olduğu belirlendi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANMAYA BAŞLANDI
Olayın tetikçisi Efkan Öveç ve diğer şüpheli Cem Dursun yakalandı. Ancak Tolga Hakan Ceyhan kayıplara karıştı. Yapılan araştırmada, tetikçiyi olaydan bir gün önce otele yerleştirdiği belirlenen Tolga Hakan Ceyhan hakkında yakalama ve Kırmızı Bültenle aranması çıkarıldı.
HAKKARİ'DE YAKALANDI
Zindaşti tarafından yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen Tolga Hakan Ceyhan önceki gün Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde yakalandı. 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunan şüpheli, işlemlerin ardından Yüksekova'da adliyeden SEGBİS yoluyla İstanbul'da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mahkemede iddiaları kabul etmeyen Ceyhan şöyle konuştu: "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim. Herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildi. Aniden gelişen bir olaydır. Benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir." İfadesinin ardından tutuklanan Tolga Hakan Ceyhan cezaevine gönderildi. Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de 2014'de öldürülmesine karşılık, başlanan seri cinayetler İlhan Ünğan'a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve kırmızı bülten aranması bulunuyor.