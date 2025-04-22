Bağdat Caddesi’nde kanlı infazda önemli gelişme: Kırmızı bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede iddiaları kabul etmeyen Ceyhan şöyle konuştu: "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim. Herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildi. Aniden gelişen bir olaydır. Benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir." İfadesinin ardından tutuklanan Tolga Hakan Ceyhan cezaevine gönderildi. Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de 2014'de öldürülmesine karşılık, başlanan seri cinayetler İlhan Ünğan'a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve kırmızı bülten aranması bulunuyor.