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Giriş Tarihi: 27.3.2022 09:26 Son Güncelleme: 27.3.2022 09:44

Bağdat caddesinde makas atan sürücü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağdat caddesinde makas atan sürücü yakalandı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde dün gece aracıyla makas atarak ilerleyen ve dişer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı. Sürücüye ve araç sahibine toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Sivil Trafik ekiplerince sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yapılan çalışmalarda dün akşama ait bir görüntü dikkat çekti. Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 ZT… plakalı araç sürücüsünün Samet A. olduğu tespit edildi. Sürücü kısa sürede gözaltına alındı.

Bağdat Caddesinde makas atan sürücü yakalandı | Video

Sürücü Samet A. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 46/2G (Makas atmak) maddesinden bin 823 Lira, 56/1C (Yakın Takip) maddesinden 196 Lira 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 Lira, 30/1B (Film Cam) maddesinden 427 Lira, 36/3B (Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 3 bin 674 Lira, ayrıca araç sahibine de 36/3B (Sürücü belgesiz araç kullandırmak) maddesi gereğince 3 bin 674 lira olmak üzere, toplam 9 bin 990 Lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü Samet A. 'a TCK 179/2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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Bağdat caddesinde makas atan sürücü yakalandı
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