Bağdat Caddesi’nde skuter denetimi: 23 kişiye ceza yağdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, kaldırım üzerinde skuter ve motosiklet kullanan kişileri durdurdu. 19 sürücüye kaldırımda skuter ve motosiklet kullanmaktan, kask takmamaktan, yetersiz sürücü belgesiyle skuter ya da motosiklet kullanmaktan toplam 7 bin 651 lira trafik cezası yazıldı.