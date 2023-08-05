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Giriş Tarihi: 5.8.2023 09:59 Son Güncelleme: 5.8.2023 10:34

Bağımlı damat dehşet saçtı! Kavgayı ayıran komşuyu öldürdü

Gaziantep'te eşinin ailesiyle kavga ederek 4 kişiyi bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı damat kavgayı ayıran komşusunu öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bağımlı damat dehşet saçtı! Kavgayı ayıran komşuyu öldürdü

Gaizantep'in Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan ve bu nedenle eşi ile sorun yaşayan İrfan Polat'ın eşi durumu ailesine bildirerek yardım istedi. Polat eve gelen eşinin ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Polat, bıçakla kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ve eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı. Polat'ın komşusu olan ve gürültü üzerine tanık olduğu kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk de aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kerim Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACİL SERVİS BOŞALTILDI

Olayın ardından hastaneye gelen Şentürk'ün yakınları acil servise gelerek içeriye girmek istedi. Hastane yetkilileri ile Şentürk'ün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle acil servisteki hastalar dışarıya çıkarılırken, hastane görevlileri polisten destek istedi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, acil serviste 3 saat boyunca hizmet verilemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İrfan Polat ile ağabeyi Selçuk Polat'ı gözaltına aldı.

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Bağımlı damat dehşet saçtı! Kavgayı ayıran komşuyu öldürdü
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