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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:51

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı yapıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılının son toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik'te yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Rohat Cebe, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Fatih Ersoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, kamu kurum yöneticileri ile Yeşilay Batman temsilcisi katıldı.


Vali Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı; İl Sağlık Müdürlüğü personeli Psikolog Ömer Işık'ın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumundan sonra, bir sonraki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alınarak görüşüldü.


Bağımlılıkla mücadele konusunda kamu kurumlarının yaptığı denetim faaliyetlerinin önemine değinen Vali Şahin, 2022 yılında rutin denetimlerinin daha sıkı yapılarak devletin temel kurallarının uygulanması ve farkındalık çalışmalarının artırılması konusunda ilgili kurumlara talimat vererek, "2022 yılının ilk gününden itibaren gerek arz azaltımı gerekse talep azaltımı çalışmalarına önem verelim. Umarım 2022 yılı, yapacağımız çalışmalar ve suçlularla mücadele açısından iyi denetimlerin yapıldığı ve netice alındığı bir yıl olur. Yeni yılın, memleketimize ve dünyaya sağlık getirmesi dileği ile hepinizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu. Toplantı; görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı son toplantısı yapıldı
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