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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Bağımlılıkla mücadelede yeni formül

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Bağımlılıkla mücadelede yeni formül
2002'de yalnızca 9 olan gençlik merkezlerinin sayısı, geçtiğimiz ay 474'e tırmandı. Bugüne kadar ücretsiz faaliyetlere katılan gençlerin sayısı 16 milyonu aştı. Üye sayısı 3 milyon 485 bin 998'e çıkan merkezlerde, dil eğitimi, sosyal bilimler, sağlıklı yaşam, spor ve güzel sanatlar atölyeler bulunuyor. Öğrencilerin, kendilerini arzuladıkları şekilde geliştirebilmeleri için her türlü ekipman ve altyapının sağlandığı gençlik merkezleri, gençlerin taleplerini dikkate alarak yeni projeler de geliştiriyor. Öte yandan 4 yıl önce okul ve yurtlarda hayata geçirilen "Genç Ofis" projesi de, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin öğrencilere aktarılmasında önemli bir misyon üstlendi. 4 yılda kurulan Genç Ofis sayısı, geçen ay 309'a yükseldi.

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Bağımlılıkla mücadelede yeni formül
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