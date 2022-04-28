Haberler Yaşam Haberleri Bağırsak hastası Özalp’e 13 ayda 9 ameliyat
Giriş Tarihi: 29.4.2022

Bağırsak hastası Özalp’e 13 ayda 9 ameliyat

Bağırsak hastası Özalp’e 13 ayda 9 ameliyat
KKTC'DE 13 ay önce kısa bağırsak sendromu ile dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne kadar 9 operasyon geçirdi. Oğlu 3 aylıkken İzmir'e geldiklerini ve tedaviye Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiklerini anlatan anne Besime Özdoğanoğlu, "Bağırsağı açık olan oğluma stoma torbası takıldı. 10'uncu ameliyat öncesi eşim Salih ve büyük oğlum Özker'le hasret giderdik. Hazirandaki operasyonda adaptasyon durumuna göre bağırsağa yama yapılabilecek" dedi. Kıbrıs'ta gardiyan olarak çalışan baba Salih Özdoğanoğlu da "Özalp güçlü durdu" diye konuştu. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! Rusya: 38 askeri unsuru vurduk
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek
Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...
Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağırsak hastası Özalp’e 13 ayda 9 ameliyat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA