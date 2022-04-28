Bağırsak hastası Özalp’e 13 ayda 9 ameliyat

KKTC'DE 13 ay önce kısa bağırsak sendromu ile dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, bugüne kadar 9 operasyon geçirdi. Oğlu 3 aylıkken İzmir'e geldiklerini ve tedaviye Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiklerini anlatan anne Besime Özdoğanoğlu, "Bağırsağı açık olan oğluma stoma torbası takıldı. 10'uncu ameliyat öncesi eşim Salih ve büyük oğlum Özker'le hasret giderdik. Hazirandaki operasyonda adaptasyon durumuna göre bağırsağa yama yapılabilecek" dedi. Kıbrıs'ta gardiyan olarak çalışan baba Salih Özdoğanoğlu da "Özalp güçlü durdu" diye konuştu. AA