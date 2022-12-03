Bağırsak tedavisi için yararlı bakteri ilacına onay

ABDGıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (FDA), bağırsak rahatsızlığını tedavi etmek için bakterileri kullanan bir tedaviyi onayladı ve birçok benzer tedavinin yolunu açtı. Rebiota adı verilen ilaç, toksin üreten bakterilerin kişinin sindirim sistemindeki normal dengeyi bozduğu Clostridium difficile enfeksiyonu için tek doz tedavi olarak veriliyor. Rebiota vücuda iyi bakteriler sokarak dengeyi yeniden sağlamak üzere tasarlandı. Clostridium difficile bakterisinin tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmakla ilgilenen Peggy Lillis İcra Direktörü Christian John Lillis, "Her yıl bu tehlikeli bakterilerle savaşan 200 bin insan için atılmış büyük bir adım" dedi.