Bağırsakları dışarıda doğan Poyraz bebek sağlığına kavuştu

Doğuştan bağırsakları vücudunun dışında bulunan Poyraz bebek, henüz 15 günlükken yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. İstanbul'da yaşayan Sümeyye Yasin Arnak çiftinin ilk çocuğu Poyraz bebeğe anne karnındayken 12'nci haftada yapılan kontroller sonrasında gastroşizis (bağırsakların dışarıda olması) teşhisi konuldu. Tıpta 'gastroşizis' olarak tanımlanan bu anomaliyle dünyaya gelen bebek, 6 saat sonra İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne nakledilerek acil ameliyat edildi. Bu süreçte bağırsaklarında ileri derecede ödem oluştuğu için hastanın karın içine sığmadı ve yapay bir torbada muhafaza edildi. Bebeğin durumu 15 gün boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edildi ve sonrasında yapılan ameliyatla bağırsaklar karın içine yerleştirilerek karındaki açıklık kapatıldı. Ameliyat sonrası bebek 30 gün boyunca sadece damardan beslendi. 30 günün sonunda anne sütü ile beslenmeye başlayan bebek taburcu edildi. Zorlu bir süreç geçirdiklerini söyleyen anne Sümeyye Arnak, "Aynı durumda olup iyileşen bebekleri gördükçe umutlarım yeşerdi. Bizim de bebeğimiz şu an kollarımızda. Tüm anne babalara umut olsun. Bunun bir tedavisinin olduğunu bilsinler" ifadelerini kullandı.Gastroşizisin anne karnında bebeğin karnı açık bir şekilde doğması ve tüm bağırsakların dışarıda olması durumu olduğunu aktaran Op. Dr. Esma Şehoviç Keçik, gastroşizis vakalarının ortalama 5 binde bir görüldüğünü belirterek, "Sebepleri tartışılır. Ama ön planda genç anne yaşı, düşük sosyoekonomik düzey, belli maddeler kullanımı, alkol, sigara kullanımının da etkisi olduğunu bilmekteyiz. Kesin bir sebebi yok. Bunu yaparsak, bebeğimiz gatroşizis olacak diye bir şey yok. Ama multifaktöriyel olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı. DHA