Bağış çağrısı yapılmıştı: Kızılay’ın kan stokları yükseldi

ÇAĞRILAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ; STOKLAR 25 BİN ÜNİTEYE ÇIKTI

Her yıl olduğu gibi ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başladığını söyleyen Saygılı, ulusal kan stoklarının günlük 50 bin ünite üzerindeyken 20 bin ünite seviyesine düştüğünü ifade etti. Bunun üzerine Kızılay'dan 'önemli duyuru' başlığı ile çağrılar yapıldığını hatırlatan Saygılı, "Son 3 günde Kızılay'ın aldığı kan bağışları, hastanelerin günlük kullanım sayısının üzerine çıktı. Böylece ulusal kan stoklarına da takviye yapma imkanı doğdu. Kızılay'ın tuttuğu ulusal kan stokları yeniden günlük 25 bin ünitenin üzerine çıkarak artışını sürdürüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıl ramazan ayına göre günlük yaklaşık yüzde 25 oranında daha fazla bağış aldık. Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil. Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.