Bağış yaptığınızı sanarak dolandırılmayın!

Belediye başkanı ve bürokratların isimleri verilerek, bağış ve yardım toplandığına dair duyumlar alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı. O uyarıda şu ifadele yer verildi.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye bürokratlarının isimleri bahane edilerek bağış ve yardım talebinde bulunulmaktadır. Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için emniyet güçlerine başvurulması ve 153 No'lu Çağrı Merkezi'ne müracaat edilmesi gerekiyor" dedi.