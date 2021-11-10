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Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:01

Bağış yaptığınızı sanarak dolandırılmayın!

ABBAS ÇAKAR
Bağış yaptığınızı sanarak dolandırılmayın!

Kocaeli’nde bazı kişi ve kurumların aranarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bazı bürokratların ismi kullanılarak yardım ve baüış talebinde bulunulduğuna dair  duyumlar alan  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama ile  vatandaşların bağış yaparken dolandırılmamaları konusunda uyardı.

Belediye başkanı ve bürokratların isimleri verilerek, bağış ve yardım toplandığına dair duyumlar alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı. O uyarıda şu ifadele yer verildi.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye bürokratlarının isimleri bahane edilerek bağış ve yardım talebinde bulunulmaktadır. Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için emniyet güçlerine başvurulması ve 153 No'lu Çağrı Merkezi'ne müracaat edilmesi gerekiyor" dedi.

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Bağış yaptığınızı sanarak dolandırılmayın!
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