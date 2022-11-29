Bağışıklık düştü hastalıklar arttı

Çocuk Sağlığı ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, "Grip, soğuk algınlığı, Kovid-19 ve RSV vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Şekerel, pandemide virüslere bağışıklığın azaldığını ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların zaman içinde alacakları mikrobu birden aldıklarını söyledi. Şekerel, "Çocuk hastaların sayısı oldukça fazla. Hastaneye başvuru sayısında ciddi artış var. RSV başta olmak üzere diğer virüs enfeksiyonlarında da artış görülüyor. Nezle, grip gibi virüsler şekil değiştiriyor, salgın yapıyor" dedi. Gripte yüksek ateş, baş, kas ve boğaz ağrısı, kötü öksürük, bulantı, kusma, ishal ve halsizlik, soğuk algınlığında ise burun akıntısı, hafif öksürük görüldüğünü belirten Şekerel, "Solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan RSV ise grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlerle ortaya çıkıyor. Sosyalleşme olmadığı için bu zamana kadar fazla vaka yoktu. Şu an en yaygın olan RSV virüs. Sayılar oldukça yüksek. Çocuklar Kovid-19'u ve RSV'yi hafif atlatıyor. RSV akciğer gelişimini tamamlayamadığı için bebeklerde daha etkili oluyor" diye konuştu. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Şekerel, "Çocuklar taze meyve suları ve bitki çayları içmeli. Bol sıvı tüketmeli. Hastalık evde geçirilmeli. Çocuklar hastayken okula gitmemeli" tavsiyelerinde bulundu.