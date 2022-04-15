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Giriş Tarihi: 15.4.2022 11:33

Bağışlanan organları 6 kişiye can oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bağışlanan organları 6 kişiye can oldu

Antalya’da ateşli silah yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşin Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) çalışanı Gökhan Altınok’un (25) uzuv ve tüm organları ailesi tarafından bağışlandı. Organları 6 kişiye can olurken, yüzünde hasar ve kolunda ödem olduğu için uzuvları kullanamadı. Kepez ilçesindeki evinde tek başına yaşayan Gökhan Altınok, 12 Nisan tarihinde tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Silah sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ağır yaralanan Gökhan Altınok'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altınok'a yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mesai arkadaşları ve ailesi üzücü haberin ardından adeta yıkıldı.

AİLESİ UZUV VE ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Ailesi, talihsiz gencin tüm organ ve uzuvlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Altınok'un 2 böbreği, 2 korneası, karaciğer ve kalbi alındı. Nakledilecek hastalar Sağlık Bakanlığı acil organ bekleme sırasında olan hastalar hastaneye çağrıldı. Bir böreği Gaziantep ilinde yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna, karaciğeri ise yine aynı ilde yaşayan bir gence uyumlu olduğu belirlendi. Hastalar Antalya'ya çağrıldı.

KOL VE YÜZÜ KULLANAMADI

Doktorlar Gökhan Altınok'un bağışlanan yüz ve kolunun ise alamadı. Yapılan kontrolde uzuvları ailesi tarafından bağışlanan Altınok'un yüzünde hasar, kolunda ödem tespit edildiği için alınamadı. Kol ve yüz nakli için belirlenen iki hastanın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine çağrılmasından vazgeçildi. Ailesi, uzuvlarının kullanılmamasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Yaşanan olayın ardından Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) başsağlığı mesaj yayınladı. Yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ADSO, " Çalışma arkadaşımız Gökhan Altınok'u kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.Cenazesi AKM'de gerçekleşecek törenin ardından, ikindi namazına müteakiben Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" mesajını paylaştı.

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Bağışlanan organları 6 kişiye can oldu
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