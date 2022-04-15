Bağışlanan organları 6 kişiye can oldu

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ağır yaralanan Gökhan Altınok'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınan Altınok'a yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mesai arkadaşları ve ailesi üzücü haberin ardından adeta yıkıldı.

AİLESİ UZUV VE ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Ailesi, talihsiz gencin tüm organ ve uzuvlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Altınok'un 2 böbreği, 2 korneası, karaciğer ve kalbi alındı. Nakledilecek hastalar Sağlık Bakanlığı acil organ bekleme sırasında olan hastalar hastaneye çağrıldı. Bir böreği Gaziantep ilinde yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna, karaciğeri ise yine aynı ilde yaşayan bir gence uyumlu olduğu belirlendi. Hastalar Antalya'ya çağrıldı.

KOL VE YÜZÜ KULLANAMADI

Doktorlar Gökhan Altınok'un bağışlanan yüz ve kolunun ise alamadı. Yapılan kontrolde uzuvları ailesi tarafından bağışlanan Altınok'un yüzünde hasar, kolunda ödem tespit edildiği için alınamadı. Kol ve yüz nakli için belirlenen iki hastanın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine çağrılmasından vazgeçildi. Ailesi, uzuvlarının kullanılmamasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Yaşanan olayın ardından Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) başsağlığı mesaj yayınladı. Yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ADSO, " Çalışma arkadaşımız Gökhan Altınok'u kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.Cenazesi AKM'de gerçekleşecek törenin ardından, ikindi namazına müteakiben Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" mesajını paylaştı.

