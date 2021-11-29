Üniversite adaylarına ücretsiz eğitim seti desteği

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi , ihtiyaç sahibi öğrencilerin iyi koşullarda eğitim almasına imkan tanımak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılında hizmete açılan ücretsiz eğitim merkezi ve teknik imkanlarla modernize edilen kütüphane, yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Uzman öğretmenlerin görev yaptığı merkezde yürütülen başarılı program ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz TYT ve AYT soru bankaları ile konu anlatımlı kitaplardan oluşan eğitim setleri hediye edildi.

Çalışma yaptıkları kütüphanede ziyaret ettiği 300 öğrenciye eğitim setlerini takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaklaşan sınav maratonu için başarı dileğinde bulunarak desteğini yineledi.

"PIRIL PIRIL GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Bağlar'da maddi imkanı olmayan çok sayıda aile bulunduğuna dikkat çeken Beyoğlu,"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim konusundaki hassasiyetini biliyorsunuz. Kitapların ücretsiz olmasından ücretsiz eğitim veren kurs merkezlerine kadar son 19 yılda gençlere devasa imkanlar sağlandı. Biz de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda gençlerimiz için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. En önemlisi milletin kaynaklarını milletin evlatlarının geleceği için harcıyoruz. Kazanan milletimiz olacak,pırıl pırıl gençlerimiz olacak " değerlendirmesinde bulundu.