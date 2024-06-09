Bagok Dağında artık Süryani Pizzası kokuyor

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Bagok dağı kırsalında bulunan Süryani Elbeğendi Köyü'nde Süryani ustalar tarafından yapılan Pizzaları tatmadan ayrılmıyor.1980'li yıllarda bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı anavatanlarını terk ederek İsviçre'ye göç eden Süryani aileler, yaklaşık 40 yıl sonra tekrar döndükleri anavatanları Mardin Midyat ilçesine bağlı Elbeğendi köyünde çeşitli sektörlerde işyerleri açtılar. Bu işyerlerinden en dikkat çekeni ise Pizzacı oldu. Aziz ve oğlu İshak Demir'in pizza fırını büyük ilgi görüyor. Taş fırında odun ateşinde pişirilen kıtır kıtır pizzaları yemek için Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlar Midyat'a geliyor.