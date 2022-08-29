Haberler Yaşam Haberleri Bahadır Özer’in oğlu Barkın, Canan Karabel ile dünya evine girdi
Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:49 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:54

Bahadır Özer’in oğlu Barkın, Canan Karabel ile dünya evine girdi

Bahadır Özer ve Şehnaz Özer’in oğulları Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel’in kızları Canan dünya evine girdi.

Bahadır Özer’in oğlu Barkın, Canan Karabel ile dünya evine girdi

Bahadır Özer ve Şehnaz Özer'in oğulları kimya mühendisi Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel'in kızları Kimya mühendisi Canan hayatlarını birleştirdi. Nikah törenine protokol akın etti. Çiftin nikahını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Nikah törenine, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, ESO Endüstriyel Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erdem, ISU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

ELLERİNİZİ HİÇ BIRAKMAYIN
Nikah sonrası genç çifti tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki cihanda da mutlu olmanızı diliyorum. Geri dönüşü olmayan adımlar atmayın. Sabır sizin bu yolda yoldaşınız olsun. Ellerinizi hiç bırakmayın. Aileleriniz sizi bu güne getirdiler onları da hiç unutmayın.

ÇOCUKLARINIZA ATATÜRK'Ü ÖĞRETİN
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Güzel çiftimize mutluluklar diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. En kötü gününüz böyle olsun. Çiftimizin ailelerini de kutlarım. Lütfen çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin" dedi.

CÜZDANI GELİN HANIMA VERİYORUM
Çiftin cüzdanını teslim eden TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, "Bahadır da ben de çocuklarımızı yetiştirdik. Şimdi bu mutlu güne şahitlik etme günü. Sizleri yetiştirenleri unutmayın. İnşallah sizde bu güzellikleri bizim yaşımıza geldiğiniz de yaşarsınız. Ben aile cüzdanını hiç bir ayrımcılık yapmadan gelin hanıma vermek istiyorum. Ailenin reisi gelin hanımdır, kadındır. Mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CANDER VE SARI GENÇ ÇİFTİ KUTLADI
Lale Cander ve Alaattin Sarı düğün yemeğine katılarak genç çifti tebrik etti ve nikah cüzdanını gelin hanıma tekrar takdim ettiler.

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Bahadır Özer’in oğlu Barkın, Canan Karabel ile dünya evine girdi
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