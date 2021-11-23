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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:52

Bahar Babacan yurt dışına Katar’dan açılıyor

Bahar Babacan yurt dışına Katar’dan açılıyor

Güzellik uzmanı Bahar Babacan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciriyle yurt dışına açılıyor. Özellikle Arap ülkelerinden çok sayıda teklif aldığını söyleyen Babacan, Türkiye dışındaki ilk şubesini Katar’da açacak: “Katar’daki şubemizin açılışını yaptıktan sonra diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağız.”

15 yaşından bu yana yer aldığı güzellik sektöründe başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Bahar Babacan, kendi adıyla kurduğu güzellik merkezi zincirini genişletmeye devam ediyor. Çalışmalarını sosyal medyada paylaşmaya başlayınca 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Bahar Babacan, bu sayede yurt dışında da tanınmaya başladı. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde bulunan kadınların Bahar Babacan'a gösterdiği ilgi, yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Güzellik merkezi açması için Arap ülkelerinden çok sayıda teklif aldığını açıklayan Bahar Babacan, yurt dışı açılımının ilk adımını Katar'dan gelen teklifi kabul ederek attı. 'Bahar Babacan Güzellik Merkezi'nin Katar'daki şubesi için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Babacan, farklı ülkelerde de güzellik sektörüne gireceğini açıkladı.

AÇILIŞ ÇOK YAKINDA

Bahar Babacan, "Markamızı giderek büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Çok yakında Katar'daki şubemizin açılışını yapacağız, hemen ardından diğer teklifleri değerlendirmeye alacağız. Sosyal medya sayesinde başlayan bu ilgiyi değerlendirecek, başarılı çalışmalarımızla Türkiye'yi de yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.


İlandır.

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Bahar Babacan yurt dışına Katar’dan açılıyor
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