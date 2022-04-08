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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:51 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:59

Bahar temizliği seferberliği

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bahar temizliği seferberliği

Adana’nın Yüreğir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattı. İlçede bulunan 107 mahallede yürütülen çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

Hafta içi her gün mahalle mahalle genel temizlik uygulaması yapan ekipler, basınçlı yıkama aracı, tanker, vakumlu süpürge araçları ve çöp taksilerle Yüreğir'i baştan aşağı temizliyor.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde, cadde ve sokaklar yıkanıyor, çim biçme, budama çalışmaları yapılıyor, çöp konteynırları düzenli olarak yıkanıp ilaçlanıyor. Bunlarla birlikte mahallelerde bulunan boş araziler temizlenerek, çevrede bulunan sahipsiz molozlar alınarak meydana getirdiği çirkin görüntü ortadan kaldırılıyor.

Daha temiz, daha güzel bir Yüreğir için temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemizin her noktasında yoğun bir çalışma var. Ekiplerimiz tıpkı ev temizliği gibi Yüreğir'i bayrama hazırlıyor. İşlerine aşkla sarılan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

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Bahar temizliği seferberliği
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