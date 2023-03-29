Haberler Yaşam Haberleri Baharı beklerken kar geldi
Giriş Tarihi: 30.3.2023

Baharı beklerken kar geldi

Baharı beklerken kar geldi
Türkiye genelinde sıcaklıklar mart başında 20 dereceye kadar çıkarken, ağaçlar çiçek açtı. Ardından sağnak yağmurlar geldi. Dün de hava sıcaklığının düşmesiyle birçok kentte kar yağıdı.



İstanbul'un Kartal, Beykoz, Silivri, Pendik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Merkezlerde ise karla karışık yağmur yağdı. Ankara'da da kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkili oldu. Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi bölgesine, Bursa'da Uludağ ve yüksek kesimlere, Kocaeli'nde ise Kartepe beyaza büründü. Kütahya'da da hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu. Balıkesir, Bartın, Amasya, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Mustafa KAYA - Mustafa BAKIRHAN - Ali ALTUNTAŞ - Muharrem DOĞANTEZ - Hasan ÇAKMAK - Umut YEŞİLYURT/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin "Terörle mesafe" göndermesini kırptılar
SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş sürüyor! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Baharı beklerken kar geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA