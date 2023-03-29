Baharı beklerken kar geldi

Türkiye genelinde sıcaklıklar mart başında 20 dereceye kadar çıkarken, ağaçlar çiçek açtı. Ardından sağnak yağmurlar geldi. Dün de hava sıcaklığının düşmesiyle birçok kentte kar yağıdı.İstanbul'un Kartal, Beykoz, Silivri, Pendik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Merkezlerde ise karla karışık yağmur yağdı. Ankara'da da kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkili oldu. Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi bölgesine, Bursa'da Uludağ ve yüksek kesimlere, Kocaeli'nde ise Kartepe beyaza büründü. Kütahya'da da hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu. Balıkesir, Bartın, Amasya, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü./SABAH