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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Baharın müjdecisi ilk cemre bugün düşecek

Baharın müjdecisi ilk cemre bugün düşecek
Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

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Baharın müjdecisi ilk cemre bugün düşecek
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