Baharın müjdecisi leyleklerin molasına ziyaretçi akını

İstanbul'un leylekli köyü olarak bilinen Arnavutköy Sazıbosna Mahallesi'nde göç yolculuğundaki leylekler drone ile görüntülendi. Köy ile leylekler arasında oluşan ve uzun süredir devam eden bağ nedeniyle göç yolculuğundaki leylekler her sene bu köyde mola veriyor. Leyleklerin mola verirken rahat etmesi için köy sakinleri tarafından elektrik direkleri, ev çatıları ve bir çok noktaya leylek yuvaları inşa edildi. İstanbul'un birçok noktasından mahalleye leylekleri görmeye gelen vatandaşlar oluyor. İHA