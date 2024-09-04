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Giriş Tarihi: 5.9.2024

Bahçe işine yardıma gittiği kişiyi öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bahçe işine yardıma gittiği kişiyi öldürdü
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden Ahmet Şamlı (65), bahçe işlerine yardım için 20 yaşındaki İbrahim M. ile anlaştı. Bir süre birlikte çalışan ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası İbrahim M. eline aldığı bıçakla Ahmet Şamlı'yı defalarca bıçakladı. Şamlı hayatını kaybetti, İbrahim M. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Ekipleri, Şamlı'nın aracında yaptıkları incelemelerde şüpheliye ait parmak izlerine rastladı. Gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden İbrahim M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bahçe işine yardıma gittiği kişiyi öldürdü
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