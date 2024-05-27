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Giriş Tarihi: 28.5.2024

Bahçe işleri genel sağlığı güçlendiriyor

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Bahçe işleri genel sağlığı güçlendiriyor
Uzmanlara göre bahçe işleri, zihinsel ve fiziksel sağlığı koruyor. The New York Times'da yer alan haberde, toprağa dokunmanın bitkilerle ilgilenmenin ve bahçeyi düzenlemenin stresi azalttığı ve ruh halini iyileştirdiği belirtildi. Bahçe işleriyle uğraşmak bir tür egzersiz olduğu için kasları güçlendiriyor ve eklem esnekliğini arttırıyor. Bahçeyle uğraşan yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, bu kişilerde kalp krizi, felç, diyabet, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koydu.
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Bahçe işleri genel sağlığı güçlendiriyor
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