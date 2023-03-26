SON DAKİKA | Bahçeli'den zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu paravan adaydır"

Hiçbir şeyin gizlenecek, üzeri örtülecek bir durumu kalmamıştır. Buna karşılık Cumhur İttifakı bizatihi Türk milletinin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, sinmeyecek uğur ve huzuru olarak simgeleşmiş, gün geçtikçe sivrilmiş ve kökleşmiştir. Bilhassa AB ve ABD'nin ön siparişiyle, sinsi taktikleriyle, yabancı ajanların ve taşeronların tahrikleriyle HDP'nin Kılıçdaroğlu'na eklemlenmesi, bölücü terör örgütü PKK'nın kanlı elebaşlarının CHP ve İYİ Parti'ye sürekli hale getirdikleri destek mesajları çok vahim ve tehlike saçan bir senaryonun yürürlüğe konulduğunu göstermiştir.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN DURUŞU AHLAKLI, SOYLU, MİLLİ VE YERLİDİR

Türkiye'nin yanında olanlarla karşısında olanlar iyice somutlaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilke ve esaslarına müzahir parlak bir geleceğe taşımak isteyen namuslu millet evlatlarıyla, teröristleri serbest bırakmayı, özerkliğe kapı açmayı siyasi hedef belirleyen sorunlu ve sorumsuz siyaset defoları bir nehrin iki yakası gibi ayrılmıştır. Kaldı ki görünen köyün kılavuza ihtiyacı artık kalmamıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için fazilet ve fedakarlık ruhu içinde buluşan milli yüreklerle, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını bölünme, dağılma ve federasyon için bir fırsat eşiği kabul eden zillet failleri arasında da kapanmayacak uçurumlar açılmıştır. Cumhur İttifakı'nın duruşu ahlaklı, soylu, milli ve yerlidir.

Bu hakikati örselemek isteyen gafiller koalisyonun her şeyden önce yama tutmayan yırtıklarına, tamir edilemez çatlaklarına ve iki tarafı birleşmeyecek açıklarına dikkatle odaklanmaları tutarlılık adına şart ve mecburidir.

Özellikle Cumhur İttifakı, cumhurun tüm özelliklerini, tüm güzelliklerini, temel ve ortak değerlere yabancılık çekmeyen tüm siyasi anlayışları teferruata aldırmadan hoşgörüyle kucaklamaktadır.

Zillet ittifakı bölücülüğün ve Türkiye muhalifliğinin sıklet merkezi iken, Cumhur İttifakı milli ve manevi kabuller etrafında kenetlenen, Türk milletine mensubiyet onuru duyan her insanımızın kardeşlik membaı ve medarı iftiharıdır.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'Nİ HEDEF ALAN ASILSIZ VE AHLAKSIZ İSNATLAR TARAFIMIZCA DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında ve siyasi mahfillerde sabıkalı müfterilerin partimizi töhmet altında bırakmak, Cumhur İttifakı'nı yıpratmak niyetiyle gerçekleri bağlamından koparma yarışına girdikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu yarışın ne sonu ne de sonucu vardır.