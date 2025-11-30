Bahçeli’den Kuruluş Orhan’a övgü dolu sözler: Türk tarihini öğreten bir dizi

PAPA 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyareti sırasında İznik'te ayin yapması gündemdeki sıcaklığını koruyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kişisel sosyal hesabından Papa'nın İznik'te gerçekleştirdiği ayine ilişkin bir açıklama yaptı. Ayinin şova dönüştürüldüğüne dikkat çeken Yalçın, kamuoyunda rahatsızlığa neden olduğunu kaydetti. Bu bağlamda Türk tarihini titizlike anlatan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ilgiyle takip edildiğini de kaydeden Yalçın şunları kaydetti: "MHP Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur."