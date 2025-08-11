Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan pazarcıya uyarı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede kurulan pazarda yaptığı denetimlerde 50 TL'ye satılan domatesin faturasında 20 TL'ye alındığını görünce pazarcıyı uyardı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede kurulan pazarlarda denetim yaptı. Bir pazarcının domatesi 50 TL'ye sattığını gören Hakan Bahadır, domatesin alış faturasını istedi. Pazarcının gösterdiği faturada domatesin 20 TL'ye satıldığı görüldü. Bunun üzerine Hakan Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı" dedi. Pazarcının içinden çürükler çıktı açıklaması üzerine Bahadır, "Çıkacak tabi, 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı" diyerek pazarcıyı uyardı.