Bahçelievler Belediyesi, ’Kartopu Festivali’ düzenlendi

Renkli görüntülere sahne olan 'Kartopu Festivali'nde çocuklar, aileleriyle doyasıya eğlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde bazı çocuklar kartopu oynarken, bazıları da kardan adam yaptı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde vatandaşlara sucuk ekmek, sahlep ve çay ikramı yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır festivalde çocuklarla birlikte kartopu oynadı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Kar yağışı belliydi yağacaktı. Valiliğimiz uyardı, bakanlığımız uyardı. Gerekli tedbirleri aldık. Böyle bir festivali düşünüyorduk ama hava şartları daha ağır olsaydı erteleyebilirdik. Sabahlara kadar sahadaydık" dedi.



"DÜNYADA HER YERDE SADECE 'KARTOPU SAVAŞI' OLSUN"

Başkan Bahadır sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu karın bereketinin zorluğunun yanında bir de sıcaklığını çocuklarımız ve gençlerimizin bir eğlencesi olsun istedik. Ayrıca, kartopu savaşlarımız olacak. Buradaki savaşlarımız sadece kartopu savaşı olsun istiyoruz. Dünyada barış olsun istiyoruz; Cumhurbaşkanımızın uğraştığı gibi Dışişleri Bakanımızın uğraştığı gibi. Tüm dünyada her yerde sadece 'kartopu savaşı' olsun. Çocuklar özellikle kadınlar hiç kimse ölmesin istiyoruz."