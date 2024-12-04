Bahçelievler Belediyesi’nden Alişan’lı 3 Aralık sürprizi: Engelliler için Engelsiz Yaşam Merkezi geliyor

Bahçelievler Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde özel bir program düzenledi. Düzenlenen programa sanatçı Alişan, ilçe protokolü ve çok satıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.

BAŞKAN BAHADIR'DAN MÜJDE

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçeye engelsiz yaşam merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Bahadır şunları kaydetti: "Bir müjdem var. Yenibosna'daki fizik tedavi merkezinin ek binasını Engelsiz Yaşam Merkezi yapacağız. Orada refakatçi hizmeti vereceğiz. Alzheimer, parkinson, disleksi, konuşma terapisti ve fizik tedavi ekibi de olacak."

BAŞKAN BAHADIR'DAN ENGELSİZ BİR DÜNYA VURGUSU

Konuşmasının devamında engelsiz bir Bahçelievler vurgusunda bulanan Bahadır, "Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak bizim önceliğimizdir. Engelsiz bir Bahçelievler için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün burada, sanatçı Alişan'ın da aramızda olması bizi mutlu etti. Bu, toplumda farkındalık oluşturmak adına çok kıymetli bir destek" dedi.

'HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ'

Sanatçı Alişan, programa katılarak engelli bireylerle bir araya geldi. Duygularını paylaşan Alişan, "Bugün burada olmak, özel kardeşlerimizle vakit geçirmek benim için çok değerli. Hepimiz birer engelli adayıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bahçelievler Belediyesi'nin özel bireyler için yaptığı çalışmalar takdire şayan. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ RİTİM GRUBU BİR GÖSTERİ SERGİLEDİ

Programda engelli bireylerden oluşan Bahçelievler Belediyesi Engelsiz Sanat Akademisi öğrencileri tiyatro oyunu sergiledi. Oyunun ardından Bahçelievler Belediyesi Engelsiz Ritim Grubu bir gösteri sergiledi, keyifli anlar yaşandı.

ENGELSİZ HİZMETLER VE PROJELER TANITILDI

Bahçelievler Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla birbirinden anlamlı projelere imza atıyor. Bu kapsamda hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin ve ailelerinin keyifli vakit geçirebileceği sosyal bir alan olarak büyük ilgi görüyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Sempati Cafe, hem bu bireylerin sosyalleşmesine hem de ailelerine ekonomik destek sunuyor. Görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Görme Engelliler Kütüphanesi de engelli bireylerin kültürel ve sosyal hayatını zenginleştirmeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan asansörlü engelli araç hizmeti, hem şehir içi hareketliliği artırıyor hem de günlük yaşamda önemli bir kolaylık sağlıyor.