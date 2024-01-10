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Giriş Tarihi: 10.1.2024 00:52

Bahçelievler'de dernek lokaline silahlı saldırı

Bahçelievler'de bulunan bir dernek lokaline yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından olay yerinen kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

DHA
Bahçelievler’de dernek lokaline silahlı saldırı

Olay, saat 18.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi, Valide Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, lokale giren siyah kıyafetli bir kişi rast gele ateş etmeye başladı. Saldırganın tabancasından çıkan mermilerden biri Ümit Ceylan(26)'ın kafasına isabet ederken, Ünal Ş.(25) ise bacağından yaralandı. Saldırının ardından şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ceylan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Bahçelievler'de dernek lokaline silahlı saldırı
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