Bahçelievler’de duvarı delip kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bahçelievler'de Kuyumcu dükkanı olan K.A., 20 Mayıs Pazartesi günü işyerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını fark etti. K.A., hemen polise giderek şikâyette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelilerin, kuyumcunun bulunduğu yerin alt katında bulunan dükkânı kiraladıklarını ardından buradan açtıkları delikle kasaya ulaştıklarını tespit etti. Açtıkları delikten altınları çalan şüphelilerin daha sonra kaçtıkları belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını deldikleri bu sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y. (21)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.