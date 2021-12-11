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Giriş Tarihi: 11.12.2021 21:13

Bahçelievler'de esnaflar arasındaki kavgada 1 kişi öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bahçelievler’de esnaflar arasındaki kavgada 1 kişi öldürüldü

Bahçelievler'de iki esnaf arasında yaşanan olayda bölgede restoranı bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan  Ahmet Kaplan tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, 19.45 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada bölgede restoranı bulunan bir kişi, Ahmet Kaplan'a tabancayla ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Bahçelievler'de esnaflar arasındaki kavgada 1 kişi öldürüldü
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