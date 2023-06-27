Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler'de gece yarısı silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 27.6.2023 06:15

Bahçelievler'de gece yarısı silahlı saldırı

Bahçelievler'de otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta Ö.D.'ye silahla ateş açtı. Başından ağır yaralanan Ö.D. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Bahçelievler’de gece yarısı silahlı saldırı

Olay, Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Ö.D.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. başından ağır yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Ö.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 köye 92 ev! Bakan Özhaseki görüntüleri paylaştı! Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçelievler'de gece yarısı silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA