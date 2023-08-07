Bahçelievler’de iki grup arasında silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgaya karışan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve kimliği belirlenemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.