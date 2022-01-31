Bahçelievler’de ilginç kaza! Araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

Şaşkına çeviren kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Y. isimli bir kişi, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önce park halindeki iki araca çarptı. Daha sonrada otomobil ters dönerek park halindeki başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

