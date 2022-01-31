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Giriş Tarihi: 31.1.2022 06:35

Bahçelievler'de ilginç kaza! Araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

DHA
Bahçelievler’de ilginç kaza! Araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

Bahçelievler'de gece saatlerinde bir sokakta seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

Şaşkına çeviren kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Y. isimli bir kişi, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önce park halindeki iki araca çarptı. Daha sonrada otomobil ters dönerek park halindeki başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bahçelievler'de ilginç kaza! Araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı
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