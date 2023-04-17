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Giriş Tarihi: 17.4.2023 04:46

Bahçelievler'de iş yerine silahlı saldırı

Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı

AA
Bahçelievler’de iş yerine silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak'a otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce sokakta bulunan bir iş yerine ateş açıldı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmadı, kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, sokakta 47 boş kovan bulundu.

Emniyet tarafından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırganların sokakta ateş ettikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde rastgele ateş eden kişilerin, şarjör değiştirdikten sonra ateş etmeye devam ettikleri görülüyor.

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Bahçelievler'de iş yerine silahlı saldırı
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