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Giriş Tarihi: 15.10.2022 01:41

Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 5 yaralı

Bahçelievler’de araçlarla gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1’i ağır 5 kişi yaralandı

İHA
Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 5 yaralı

Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 23.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler araçlarla husumetlilerinin işyerinin olduğu caddeye geldi. Daha sonra araçlardan inen saldırganlar husumetlilerine ait dükkana uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

SALDIRIDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralanan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SOKAKLAR ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Silahlı saldırının olduğu caddeye çıkan ara sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, saldırının gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan görüldü. Polis ekipleri ise cadde boyunca geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Saldırganlar olay yerine geldikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır 5 yaralı
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