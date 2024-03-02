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Giriş Tarihi: 2.3.2024 15:36 Son Güncelleme: 2.3.2024 16:07

Bahçelievler'de otomobilin içerisinde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler’de Volkan Ayhan isimli bir şahıs park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde bulundu.Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olup olmadığının belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bahçelievler’de otomobilin içerisinde ölü bulundu

İstanbul'un Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan'a ait kimlik olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan'ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan'ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Volkan Ayhan'ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bahçelievler'de otomobilin içerisinde ölü bulundu
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