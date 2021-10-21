Bahçelievler’de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, 23.50 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta bulunan park halindeki İETT otobüsünde çıktı. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunun yanında park halinde bulunan GJ 1159 plakalı İETT otobüsünün ön kısmı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken bir yanda da yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından akaryakıt istasyonuna sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında otobüsün ön kısmı tamamen yandı. Polis ve itfaiye ekipleri otobüste uzun süre inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.