Bahçelievler’de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı



AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken bir yanda da yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından akaryakıt istasyonuna sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında otobüsün ön kısmı tamamen yandı. Polis ve itfaiye ekipleri otobüste uzun süre inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.