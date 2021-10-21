Bahçelievler’de taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, 04.00 sıralarında Bahçelievler D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan H.Y.'nin kullandığı 34 TBK 56 plakalı taksi, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak metrobüs yoluna düştü. H.Y. taksiyi durdurarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametini araç trafiğine kapattı. Trafik, yan yola yönlendirildi. Metorbüsler ise kontrollü olarak seferlerine devam etti.





Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesinin çıkmadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından D-100 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.