Bahçelievler’de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

"BARIŞ ARKADAŞIMIZA 3 MERMİ İSABET ETMİŞ"

Tosun'un cenazesinin defnedilmesinin ardından evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Barış Tosun'un arkadaşı Mert Matras, "Olay Basın Sitesi'nde meydana geliyor, cuma günü sabaha karşı saat 06.00'da gerçekleşiyor. Berkay adlı şahıs, Barış arkadaşımızla araç içerisindeyken bir tartışma yaşanıyor, bu tartışmadan hemen sonra hızlıca araçtan inip Barış arkadaşımızın üzerine 4 el ateş ediyor, 3 tane mermi kendisine isabet ediyor. Vücudunda altı tane delik oluşuyor. Bu sabah da, sabaha karşı vefat haberini aldık. Kardeşimizi toprağa verdik" dedi. Yakup Katınç ise, "Üzüntülüyüz. Kardeşimize yapılan büyük bir haksızlık, hak etmediği bir şeyi yaşadı. Düşüncemiz şu an onun bir an önce yakalanması. Emniyet güçleri de, biz de aynı şekilde, emniyet güçlerimize yardımcı olmak için peşindeyiz. Arıyoruz her yerde, sokak sokak baktırıyoruz. Bizim için önemli olan şey, onun bir an önce yakalanması, o yakalandığında içimiz biraz daha serinleyecek. Kardeşimiz biraz daha rahat edecek o toprağın altında" ifadelerini kullandı.