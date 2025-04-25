Bahçelievler’de ’Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yeniden yapılan bina hak sahiplerine teslim edildi

Bahçelievler'de depreme dayanıklı olmayan bir bina Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında yıkılıp yeniden yapıldı. Binadaki dairelerin hak sahiplerine teslimi törenle yapıldı.

'923 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI'

Teslim töreni sırasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp " 2012 den bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 6306 sayılı kanun kapsamında İstanbulumuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumun vizyon ve talimatlarıyla İstanbulumuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimi projelendirme süreci 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. 39 ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Aynı kanun kapmasında riskli yapı tespitleri yapılmış ve inşası süren yaklaşık 51 bin toplamda 208 bin konut ve iş yerinin inşası projelendirme süreci İstanbulumuzda devam etmektedir" dedi.

'1.5 MİLYON LİRA DESTEKLİ YARISI HİBE YARISI KREDİ'

Başkan Alp, "Bakanlığımızın Sayın Murat Kurum Bakanımızın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında arkamızda gördüğümüz Bahçelievler'de Kartaltepe Mahallesi Hüseyin Paşa caddesindeyiz. 'Yarısı Bizden' projemiz bakanlığımızın ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın 1,5 milyon lira destekli yarısı hibe yarısı kredi olacak şekilde verdiği destekle tamamlanmış bir binanın önündeyiz. Burası afete dayanıklıı hale gelip riskli binanın kısa sürede dönüşümü içinde, bakanlığımızın mali desteğiyle dönüşümünü tamamladığı bir binadır. 8 konut 6 dükkandan oluşuyor. Hem oturan vatandaşlarımıza hem yüklenici firmamıza hayırlı uğurlu olmasını, ağız tadıyla oturmalarını diliyorum. 'Yarısı Bizden' kampanyası 1,5 milyon mali desteğin sağlandığı İstanbulumuzun 39 ilçesinde riskli yapıların dönüşmesiyle ilgili açıklanan çok önemli bir kampanyadır.

'40 BİNE YAKIN KİŞİ KONUTUNU VE İŞ YERİNİ DÖNÜŞTÜRMEYİ SÜRDÜRÜYOR'

Alp, "Gördük ki 6 Şubat depremlerinde, 2 gün önce İstanbul'da yaşanan depremde ülkemizdeki deprem gerçeğini, kentsel dönüşüm sürecini, kentsel dönüşümün zorunluluğunu ortaya bir defa daha koymuştur. Bütün vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla binalarını bir an evvel dönüştürmeleriyle ilgili ilçe belediyelerinden, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan hibe ve kredi kullanımıyla ilgili bilgi alabilirler. Bununla birlikte ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti ve yıkımıyla ilgili bilgileri alabilirler. Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında mali destekle dönüşüm yapan 21 bin bağımsız bölüm var. 40 bine yakın vatandaşımız da konutunu ve iş yerini dönüştürmekle ilgili projesini sürdürüyor. Toplamda 61 bin gibi bir rakam var. 21 bin bağımsız birim ve inşaası arkamda gördüğünüz gibi tamamlanan, tamamlanmak üzere olan ve devam eden bina var.Burada vatandaşlarımızdan 'Yarısı bizden' kampanyasına yoğun bir talep var. Tüm ilçelerimizde binaları riskli olan vatandaşlarımızı da aynı şekilde dönüşürmek üzere hem Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza hem ilçe belediyelerimize sürecin nasıl işletildiğiyle ilgili bilgi alıp dönüşüme başlamalarını arzu ediyoruz" dedi.