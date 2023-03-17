Giriş Tarihi: 17.3.2023 13:09Son Güncelleme: 17.3.2023 13:09
Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
Son dakika haberi...Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.