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Giriş Tarihi: 17.3.2023 13:09 Son Güncelleme: 17.3.2023 13:09

Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

Son dakika haberi...Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

DHA
Bahçelievler’de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü
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